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Akşener’e Binatlı forması hediye ettiler

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Akşener’e Binatlı forması hediye ettiler
Niyazi ERGÜLEN
Türkiye İYİ Parti milletvekili Ali Yavuz Ağıralioğlu ve beraberindeki heyet, ülkemizde temaslarda bulunurken, Güzelyurt bölgesini de ziyaret etti.
Ali Yavuz Ağıralioğlu,Güzelyurtziyaretinde Binatlı Yılmaz Spor Kulübünü de ziyaret etti.Ali Yavuz Ağıralioğlu’na,Binatlı Yılmaz Spor Kulübünü ziyaretinde kulübün fahri başkanı Özel Tahsin de eşlik etti.
Binatlı Yılmaz Spor Kulübü başkanı Orsel Neşe ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Ali Yavuz Ağıralioğlu ve İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener için hazırlatılan sarı yeşilli Binatlı formalarını Ali Yavuz Ağıroğlu’na hediye etti. Ali Yavuz Ağıralioğlu, Binatlı formasını Meral Akşener’e götürecek.
 
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