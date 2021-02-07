Aksel'in vefatı yüzme camiasını üzdü

Ülkemizde su sporları alanında faaliyet gösteren FastFrogs Spor Kulübünün sporcusu, yüzücü İpek Aksel'in babası Sencer Aksel hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu da Sencer Aksel’in vefatı ile ilgili taziye mesajı yayınlarken, mesajda “FastFrogs Spor Kulübü sporcumuz İpek Aksel'in çok değerli babası Sayın Sencer Aksel Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Ailesine baş sağlığı, mekanının cennet olmasını dileriz.”ifadeleri kullanıldı.

