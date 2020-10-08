Akkuş, pozitif olduğunu açıkladı

Ünlü yüzücü Osman Akkuş, PCR testinin pozitif çıktığını açıklarken, temas ettiği kişilerin dikkatli olmasını istedi.

Manş Denizini geçen, İstanbul Boğazı’nda yıllardır yarışan ve gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında birçok önemli başarısı bulunan Osman Akkuş, Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görev alacak olmasından dolayı PCR testi yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığı için karantina altına alındığını duyurdu.



