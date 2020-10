Akıncı: Spor komitesinin hayata geçmesi için çalışacağız

Göçmenköy Spor Kulübünü ziyaretinde Anastasides’e iki toplumlu spor komitesi kurulması önerisinde bulunduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “BM kayıtlarına geçen spor komitesinin hayata geçmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Spor yapmak gençlerimizin hakkıdır. Gençlerimizin tribünde değil, sahada olması için sonuç alıncaya kadar mücadele edeceğiz” dedi

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkan adayı Mustafa Akıncı Göçmenköy Spor Kulübünü ziyaret etti.

Akıncı, kulüp başkanı Ersan Karataş, Kulüpler Birliği ve Göçmenköyfahri başkanı Arslan Bıçaklı, yöneticiler ve kulüp üyesi yurttaşlarla bir araya gelerek, görüş ve düşüncelerini aktardı, soruları cevapladı.

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkan adayı Mustafa Akıncı’nın Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, pandemi sürecinin tüm alanları olduğu gibi sporu da olumsuz etkilediğini belirten Akıncı, sağlığın her şeyden önemli olduğunu ancak ekonomik çarkların döndürülmesine de dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Böylesi dönemlerde devletin yardım elinin yurttaşlarının, örgütlerinin, spor kulüplerinin yanında olmasının önemine vurgu yapan Akıncı, zor dönemin sıkıntılarını aşmanın yöntemlerinin elbirliği ile bulunması gerektiğini kaydetti.

İki toplumlu eğitim, kültür ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili 3 komitenin yanısıra, geçtiğimiz yıl Rum lider Anastasides’e iki toplumlu spor komitesi kurulması önerisinde bulunduğunu anımsatan Akıncı, “Seçimlerin ardından gayrı resmi toplantıyla birlikte başlayacak yeni süreçte, güven artırıcı önlemler kapsamında BM kayıtlarına geçen önerimiz spor komitesinin hayata geçmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Her türlü platformda spor yapmak gençlerimizin hakkıdır. Gençlerimiz tribünde değil, sahada olmalı, bunun için de başlattığımız her türlü uğraşı sonuç alıncaya kadar sürdüreceğiz” dedi.

“SPORA, KÜLTÜRE, SANATA KATKILAR ARTARAK DEVAM EDECEK”

Bir soru üzerine spora, kültüre, sanata katkılarının artarak devam edeceğini söyleyen Akıncı, “Görev süremiz boyunca bu alanlara çok ciddi katkılar yaptık. Yeni döneme geçtiğimizde bu katkıları fazlasıyla yapmayı sürdüreceğiz” dedi.