Akgürgen: Çok acı çektik, başardık

Neval Çelebi Akgürgen, IFBB Dünya Çocuk Fitness Şampiyonasında sporcularımızın elde ettiği başarılardan sonra açıklamalarda bulunurken, “Çok emek harcayıp, çok acı çektik. Ancak çocuklarımız Dünya Şampiyonasında büyük bir tarih yazdılar.” ifadelerini kullandı

Vücut Geliştirme ve Halter Federasyonu asbaşkanı, uluslararası hakem ve 4. Kademe Çocuk Fitness antrenörü Neval Çelebi Akgürgen, Sırbistan’ın Cacak şehrinde düzenlenen IFBB Dünya Çocuk Fitness Şampiyonasında sporcularımızın elde ettiği başarılardan sonra açıklamalarda bulundu.

Neval Çelebi Akgürgen’in açıklaması şöyle:

“Birçok anı ve yaşanmışlıklar kafamın içinden ardı ardına hızlıca geçti. Öylesine mutluyum ki geldiğimiz noktaya gelirken yaşanmış ve yasamaya devam eden tüm olumsuzlukların artık hiç bir önemi yoktur.

Nev Fitness sporcuları artık IFBB Dünya Şampiyonudurlar. Söylenecek çok sey var ancak öncelikle çok mutlu ve gururluyum.

Yaşadığımız bu pandemi döneminde kapanışta, online sonrasında ise çok yoğun bireysel antrenamlarla Dünya Şampiyonasına hazırlandık. Çok emek harcayıp, çok acı çektik. Ancak çocuklarım, çocuklarımız Dünya Şampiyonasıpodyumunda büyük bir tarih yazdılar.

Tüm Dünyaya bizlerin de var olduğumuzu ve fırsat verilirse neler yapabileceğimizi aldığımız şampiyonluklarla somut bir şekilde gösterdik.”

