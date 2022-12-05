Akçay’daki salon, ikinci büyük salon olacak

Güzelyurt bölgesine hizmet edecek olan Birkan Uzun Cimnastik Salonunun yapımına başlandı. Akçay’daki salon, ikinci büyük cimnastik salonu olacak

KKTC Cimnastik Federasyonu ile Akçay Muhtarlığı işbirliği içerisinde Güzelyurt bölgesine hizmet edecek olan Birkan Uzun Cimnastik Salonunun tadil edilip, yapılmasına başlandı.

Kooperatif Merkez Bankası tarafından KKTC Cimnastik Federasyonu ile Akçay Muhtarlığı’nın kullanımına verilen salonun tadil edilmesine başlanması ile ilgili Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Birkan Uzun Cimnastik Salonumuzun tadil edilmesine başladık. 30 ×15 = 450 metre karelik müthiş bir cimnastik salonumuzu çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Böylelikle çocuklarımıza hak ettiği ortamı hep birlikte yaratacağız.

Lefkoşa’daki Cimnastik Federasyonu binamız olan Dr Küçük Cimnastik Salonumuzdan sonra en büyük cimnastik salonumuz olacak olan salonumuzu yaratacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu güzelliğin oluşmasına destek verebilecek herkesi yanımızda görmek istiyoruz.”

