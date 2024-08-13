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Akçay’daki cimnastik salonu meyvelerini vermeye devam ediyor

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Akçay’daki cimnastik salonu meyvelerini vermeye devam ediyor
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KKTC Cimnastik Federasyonu ve Akçay Muhtarlığı işbirliğinde imece usulü ile özelde cimnastiğe genelde ise sporumuza kazandırılan Akçay Mehmet Erge Spor Kompleksi Koop Bank Birkan Uzun Cimnastik Salonundaki çalışmalar, meyvelerini vermeye devam ediyor.

Yeni kurulan Akçay cimnastik ekibi, Doğancı’da düzenlenen Doğancı Karpuz Festivalinde sahneye çıkarken, muhteşem cimnastik şovları ile geceye renk kattılar.Nurtaç Nişancı antrenörlüğündeki Akçay cimnastik ekibi, güzel gösterileri sonunda sahneden yoğun alkışlarla indiler.
 
 
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