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Akçay’da tavlanın kazananı Özçetiner

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Akçay’da tavlanın kazananı Özçetiner
Niyazi ERGÜLEN
Doğan Ertürk başkanlığındaki Akçay Spor Kulübü, Niyazi Gülensoy anısına tavla turnuvası gerçekleştirdi.
Özal Zaifoğlu'nunsponsorluğunda yapılan turnuvayoğun katılımla gerçekleştirilirken, ödüllere ek olarak Niyazi Gülensoykızı Habibe Sayar 750 TL ek katkı yaptı.
Akçay Spor Kulübü yönetimi, Özal Zaifoğlu ve Habibe Sayarşletavla ve gereçlerini temin eden Güzelyurt Belediyesine, turnuva için yoğun çaba gösterenlere ve katılan tüm oyunculara teşekkür ederken, dereceye girenleride tebrik etti.
Baf Ülkü Yurdu taraftarı Zihni Özçetiner’in kazandığı Niyazi GülensoyTavla Anı Turnuvasında ilk 3 derece şöyle oluştu:
1. Zihni Özçetiner
2. Sabri Yorgancı
3. Uğurtan Zaifoğlu
 
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