Air Badminton'da antrenman başladı

Dünyada yeni oynanmaya başlayan Air Badminton, Badminton Federasyon Lokali önündeki Air Badminton sahasında oynanmaya başlanırken, ilk antrenmanda yapıldı

Badminton Federasyonunun geçtiğimiz hafta ülkemize ve gençliğimizin hizmetine kazandırılarak açılışı yapılan Air Badminton sahasında ilk antrenman yapıldı.

Dünyada yeni oynanmaya başlayan Air Badminton ülkemizde de Badminton Federasyon Lokaliönündeki yeni yapılan Air Badminton sahasında oynanmaya başlandı. Badminton sporuna göre saha ölçüleri, topu ve kuralları farklılık gösteren AirBadminton'daantrenmanlar da başladı. Cumartesi günleri sabah 10.00’da antrenör Recep Kaya eşliğinde yapılan antrenmanlar,Air Badminton sporunu yapmak isteyenlere açık olacak.

Air Badminton kurslarının başladığını belirten Badminton Federasyonu yetkilileri, kurslara katılmak isteyenlerin federasyondan gerekli bilgiyi alabileceklerini belirttiler.



