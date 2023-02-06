Adıyaman'daki GMTMK öğrencilerinden güzel haberler geliyor

Adıyaman’da bulunan Gazimağusa TMK Voleybol Takımı (GMTMK) kafilesinden güzel haberler gelmeye başladı. Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği, binlerce insanın yaralandığı Türkiye ve Suriye’deki deprem felaketine Adıyaman’da yakalanan Gazimağusa TMK Voleybol Takımı kafilesinden 13 öğrenci ve öğretmen, tedavileri yapıldıktan sonra AFAD Çadırlarına yerleştirildiler. 11 öğrencimizi kurtarmak için de çalışmalar sürüyor.