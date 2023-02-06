banner913
banner885
Fuat Oktay: ““An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu”
Fuat Oktay: ““An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu”
15 0
'3 gün boyunca etkili olacak'
'3 gün boyunca etkili olacak'
21 0
 
Hemşireler ve Ebeler Birliği Türkiye için yardıma hazır olduğunu Sağlık Bakanlığı’na iletti
Hemşireler ve Ebeler Birliği Türkiye için yardıma hazır olduğunu Sağlık Bakanlığı’na iletti
8 0
Karting Kış Kupasında şampiyonlar belli oldu
Karting Kış Kupasında şampiyonlar belli oldu
9 0
Karnesi ile kütüphaneye giden ilkokul çocukları hediye kitaplarını aldı
Karnesi ile kütüphaneye giden ilkokul çocukları hediye kitaplarını aldı
10 0
Lefke, Göçmen’i üzdü
Lefke, Göçmen’i üzdü
28 0
“Ünsal’ın vatandaşlığa kabul kararı İrsen Küçük dönemiydi”
“Ünsal’ın vatandaşlığa kabul kararı İrsen Küçük dönemiydi”
18 0
banner915

Adıyaman'daki GMTMK öğrencilerinden güzel haberler geliyor

banner476

banner825
Adıyaman'daki GMTMK öğrencilerinden güzel haberler geliyor
Adıyaman’da bulunan Gazimağusa TMK Voleybol Takımı (GMTMK) kafilesinden güzel haberler gelmeye başladı. Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği, binlerce insanın yaralandığı Türkiye ve Suriye’deki deprem felaketine Adıyaman’da yakalanan Gazimağusa TMK Voleybol Takımı kafilesinden 13 öğrenci ve öğretmen, tedavileri yapıldıktan sonra AFAD Çadırlarına yerleştirildiler. 11 öğrencimizi kurtarmak için de çalışmalar sürüyor.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.