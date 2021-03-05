Açık alanda spor serbest

Başbakan Ersan Saner, Koronavirüs tedbirlerinin değerlendirildiği Bakanlar Kurulu toplantısının ardından alınan kararları açıkladı.
Bakanlar Kurulu sporla ilgili kararı şöyle:
“8 Mart tarihinden itibaren temassız, bireysel ve açık alanlarda yapılan sporlar serbest olacak.”
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