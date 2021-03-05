banner583
Sinema Tarihinin Unutulmaz Başyapıtları
Sinema Tarihinin Unutulmaz Başyapıtları
24 0
Yürekler ağza geldi
Yürekler ağza geldi
412 0
 
Temsilcilerimize kesik
Temsilcilerimize kesik
116 0
Bu ağaç kütükleri nereden toplandı?
Bu ağaç kütükleri nereden toplandı?
53 0
Kenneth ile Okoli coşturdu
Kenneth ile Okoli coşturdu
60 0
Antrenmanlara başlanmalı
Antrenmanlara başlanmalı
14 0
Bu trafik ne zaman düzene girecek?
Bu trafik ne zaman düzene girecek?
26 0
banner529
banner570

Açık alanda spor serbest

banner476

Açık alanda spor serbest
Başbakan Ersan Saner, Koronavirüs tedbirlerinin değerlendirildiği Bakanlar Kurulu toplantısının ardından alınan kararları açıkladı.
Bakanlar Kurulu sporla ilgili kararı şöyle:
“8 Mart tarihinden itibaren temassız, bireysel ve açık alanlarda yapılan sporlar serbest olacak.”
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.