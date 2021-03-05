Açık alanda spor serbest

Başbakan Ersan Saner, Koronavirüs tedbirlerinin değerlendirildiği Bakanlar Kurulu toplantısının ardından alınan kararları açıkladı.

Bakanlar Kurulu sporla ilgili kararı şöyle:

“8 Mart tarihinden itibaren temassız, bireysel ve açık alanlarda yapılan sporlar serbest olacak.”



