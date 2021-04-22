Açık alan sporlarına izin

Bakanlar Kurulu pandemide uyulması gereken kurallarla ilgili kararlarını açıklarken, sporla ilgili da karar aldı. Açık alanda yapılan sporlara izin veren Bakanlar Kurulunun kararı şöyle: "-Temassız, bireysel ve açık alanlarda yapılan spor faaliyetlerinin, antrenmanlarının ve seyircisiz müsabakalarının (atletizm, binicilik, okçuluk, tenis, golf, triatlon, bisiklet, açık alan yüzme, yelken, herkes için spor etkinlikleri (bocce ve oriantrik), atıcılık, avcılık (sportif etkinlikler), hava sporları, motor ve araba yarışları) yapılması uygun görülmüştür."