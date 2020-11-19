Acapulco’da Master Futbol Turnuvası düzenlenecek

Acapulco Convention & Spa Hotel’de,profosyonel hakemlerin yöneteceğişampiyonluk maçının canlı yayınlanacağı KKTC Futbol Master Turnuvası düzenlenecek

Acapulco Sports Park yönetimi tarafından 2021 yılında KKTC Futbol Master Turnuvası düzenleyecek.

Konu ile ilgili olarak Acapulco Sports Park yönetimi tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Amatör master futbolcular ile gerçekleştirmeyi planladığımız KKTC Futbol Master Turnuvasını 2021 yılında 15-17 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Turnuva profosyonel hakemler eşliğinde oynatılacak.

Turnuva, otel konaklamalı olup 2 gece 3 gün şeklinde herşey dahil konseptinde Acapulco Convention & Spa Hotel’de olacak. Herşey dahil konseptinden daha fazlası olarak; kapalı yüzme havuzu, fitness center, masa tenisi, tavla ve internet de ücretsiz kullanıma açık olacak.

Turnuvamıza katılan tüm katılımcılarımıza plaket taktim edilirken, profosyonel video çekimleri, maçların video görüntüleride sosyal medya hesabımız üzerinden katılımcılarımız elde edebilecekler.

KKTC Futbol Master Turnuvası sonunda şampiyonluk seromonisi yapılacak.Şampiyonluk maçı ise canlı yayın olarak WEB TV’de gösterilecek.”