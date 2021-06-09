Aboubakar, Al Nassr'da

Al Nassr Kulübü, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşım ile, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta şampiyon olarak tamamlayan Vincent Aboubakar'ı transfer ettiğini duyurdu.

Beşiktaş'taki ikinci döneminde 29 resmi maça çıkan Kamerunlu golcü, 16 kez fileleri sarsmış ve takım arkadaşlarına 5 asist yapmıştı.

Aboubakar, siyah-beyazlı ekipte her iki dönem toplamında 67 maçta 35 gol attı ve 9 asist yaptı.

Al Nassr Kulübü, geçtiğimiz günlerde bir başka eski Beşiktaşlı AndersonTalisca'yı da renklerine bağlamıştı.

