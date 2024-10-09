600 cimnastikçi, MOE Açık Hava Sahnesini coşturdu

KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından organize edilen “Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni’nin” 5.’si YDÜ kampüsünde bulunan MOE Açık Hava Sahnesinde gerçekleşirken, 10 kulüpten, farklı kategorilerde 600 cimnastikçi sahne aldı

KKTC Cimnastik Federasyonu’nda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde geleneksel olarak düzenlenen “Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni’nin” 5.’si düzenlendi.Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) kampüsünde bulunan MOE Açık Hava Sahnesinde gerçekleştirildi. 10 kulüpten, farklı kategorilerde 600 çocuğun sahne aldığı Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni’ne, Near East Bank ve Dorana Otel sponsor olurken, KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından katkılarından dolayı tüm Yakın Doğu Üniversitesi YDÜ ailesine, teşekkür edildi.Togay Menekşeli ve Selman Beber Toprak’ın sunduğu Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni’nde oldukça coşkulu anlar yaşanırken, binlerce izleyici çocukları coşkuyla alkışladı.Gecenin sonunda Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni’nde sahne alan tüm çocuklara KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından madalya verildi.