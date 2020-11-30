45 yaşında sahalara yeniden döndü

2006- 2007 sezonunda Trabzonspor'da forma giyen MarcelinhoParaíba, 45 yaşında futbola dönme kararı aldı. Hertha Berlin, Marsilya gibi takımlarda daha önce futbol oynayan oyuncu, Brezilya 3. lig ekiplerinden Treze ile anlaştı.

Daha önce Trabzonspor'da oynayan Marcelinho, 45 yaşında yeniden futbola döndü. Brezilde 3. Lig ekiplerinden Treze ile anlaştı.



