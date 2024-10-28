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29 Ekim Cumhuriyet Badminton Şenliği yapıldı

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29 Ekim Cumhuriyet Badminton Şenliği yapıldı
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Türkiye Cumhuriyetinin 101. Kuruluş yılında Federasyonumuz TC Gençlik Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörlüğü desteği ile Badminton Şenliği 25 Ekim 2024 Cuma günü YDK Spor Salonunda düzenlendi.
6-14 Yaş çocuklara yönelik düzenlenen badminton şenliğinde çocuklar için eğlenceli yarışmalar yanında badminton sporunu tanımaları sağlandı ve yetenekli çocukların badminton sporuna kazandırılması hedeflendi. Organizasyon YDÜ Spor Bilimleri Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Öğretim Görevlisi ile öğrencileri de destek vererek, çocuklarla birlikte Cumhuriyet coşkusuna ortak oldular.
 
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