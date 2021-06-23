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25 takım, Cenker anısına oynayacak

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Para ödüllü olacak olan Cenker Kaya 1.Futboltenisi Turnuvasına, gençler, erkekler, masterler ve kadınlar kategorisinde şu ana kadar 25 takım kayıt yaptırdı

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25 takım, Cenker anısına oynayacak
Futboltenisi Federasyonu’nun, Akdeniz Spor Birliği işbirliği ile Cenker Kaya anısına gerçekleştireceğiCenker Kaya 1. Futboltenisi Turnuvası için çalışmalar sürüyor.
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde Cenker Kaya 1.Futboltenisi Turnuvası 27 Haziran Pazar günü Girne Belediyesi tenis kortlarında gerçekleştirilecek.
Futboltenisi Federasyonu başkanı Hasan Songur turnuva ile ilgili yaptığı açıklamada “2010 ve 2011 yıllarında KKTC FutboltenisiMilli Takımının oluşmasında büyük katkısı olan Cenker Kaya hocamız için hep beraber birlik olma zamanıdır.
Para ödüllü bu turnuvada gençler, erkekler, masterler ve kadınlar kategorisinde şu ana kadar kayıt yaptıran 25 takım mücadele edecektir. Bu anlamlı günde yer almak isteyen sporcularımız Cuma gününe kadar kayıt yaptırabilirler.” ifadelerini kullandı.
 
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