2024 Olimpizm Ödülleri sahiplerini buldu

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) 2024 Olimpizm Ödül Töreni, 30 Ekim 2024 Çarşamba akşamı Grand Sapphire Otel İskele'de gerçekleştirildi

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) tarafından düzenlenen 2024 Olimpizm Ödül Töreni, 30 Ekim 2024 Çarşamba akşamı Grand Sapphire Otel İskele'de yapıldı.

Sporda 2024 yılında başarılı olan isimlere ödüllerinin takdim edildiği geceye, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, onur konukları olarak Türkiye Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Vekili Nihat Usta, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın simge ve idol ismi olan Yusuf Dikeç yanında, ödül alacak olan sporcuların aileleri, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) üyeleri, federasyon başkanları ve spor camiasından çok sayıda konuk katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan gecenin açılış konuşmasını KKTC MOK Başkanı Dursun Koç yaparken, TMOK Başkan Vekili Nihat Usta, Olimpik Sporcu Yusuf Dikeç, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşarak ödül alacak herkesi kutladı.

Konuşmaların ardından ise ödül törenine geçildi.

SPONSORLARA TEŞEKKÜR EDİLDİ

Gecede ilk olarak ödül törenine sponsor olan kurum ve kuruluşlar, Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ), Grand Sapphire, Halkbank, Vakıflar İdaresi (EVKAF), Debreli , Bayrak Radyo Tevelizyon Kurumu (BRT), Shipyard Famagusta, KKTC Turkcell, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası’na (KTSO) teşekkür plaketleri verildi.

ÖZEL ÖDÜLLER VERİLDİ

Daha sonra ise KKTC MOK özel ödüllerine geçildi. Dr. Ayten Salih Berkalp’e Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü, Babür Nihat Özar’a Dr. Ayten Salih Berkalp Özel Ödülü, Osman Akkuş ve Salih Işık’a Birkan Uzun Özel Ödülü, Şht. Turgut Ortaokulu Yıldız Erkek Atletizm Takımı, Hala Sultan İlahiyat Koleji Yıldız Erkek Hentbol Takımı, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu Yıldız Kız Cimnastik Takımı ve KKTC U12 Futbol Milli Takımı’na da Şampiyon Melekler Özel Ödülü verildi.

2024 BAŞARILARI ÖDÜLLENDİRİLDİ

Özel ödüllerin ardından KKTC MOK Yönetim Kuru'nun yaptığı inceleme ve çalışmalar neticesinde, 2024 yılı içerisinde elde edilen başarılar, KKTC MOK Ödül Yönetmeliği Kriterleri kapsamında değerlendirilerek ödüle laik görülen sporcu, antrenör, spora katkı koyan iş insanı ve yöneticilere ödülleri takdim edildi.

2024 - KKTC MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ OLİMPİZM ÖDÜL LİSTESİ

Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü: Dr. Ayten Salih Berkalp

Dr. Ayten Salih Berkalp Özel Ödülü: Babür Nihat Özar

Birkan Uzun Özel Ödülü: Osman Akkuş ve Salih Işık

Şampiyon Melekler Özel Ödülü: Şht. Turgut Ortaokulu Yıldız Erkek Atletizm Takımı, Hala Sultan İlahiyat Koleji Yıldız Erkek Hentbol Takımı, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu Yıldız Kız Cimnastik Takımı, KKTC U12 Futbol Milli Takımı

Antrenör Ödülü: Bahir Arnal

Yönetici Ödülü: Ferhat Sakallı

İş İnsanı Ödülü: Koral Bozkurt

Fair-Play Ödülü: Emre Kaplan

Non-Olimpik Sporcu Ödülü: Mustafa Alnar (Bilardo), Serpil Kızıldere (Bocce), Enver Haskasap (Drift), Karel Biran (Latin Dans), Elis Sermaye (Latin Dans), Hüseyin Can Ağdelen (Satranç), Medine Beşli, Zeynep Aktaş, Almina Gürler, Atahan Akçam, Samet Beşöd, Abdullah Temel (Plaj Hentbou)

Paralimlik Sporcu Ödülü: Onur Ayhan Eroğlu (Tekerlekli Sandalye Basketbol)

Olimpik Sporcu Ödülü: Cemre Bumin (Atıcılık), Kemal Madencioğlu (Atıcılık), Nehir Deniz (Badminton), Ömer Ege Ziyaettin (Basketbol), Emre Kaplan (Bisiklet), Ege Erülkü (Bisiklet), Sedef Nergiz (Boks), Merve Çelebi (Plaj Voleybolu), Aren Baybars (Tenis), Doğukan Ulaç (Yüzme)

Yılın Sporcusu Ödülü: Buse Savaşkan - (Atletizm)

10 OLİMPİK, 1 PARALİMPİK, 12 NON-OLYMPİC SPORCU ÖDÜL ALDI

Ülke sporcularının önemli başarılar gösterdiği 2024 yılında olimpik branşta 10 sporcu, paralimpikte 1 sporcu ve olimpik olmayan (non-olympic) kategoride de 7 ayrı branşta toplam 12 sporcu ödül aldı.

Olimpik ve paralimpik dalda ödül alan sporculara plaket yanında 1 Cumhuriyet Altını ödül verildi.

Ödül töreni, gecede ödül alan ve ödül verenlerin katılımıyla toplu aile fotoğrafı çekimi ve ardından da Buse Savaşkan’a verilen arabanın örtüsünün açılması ile son buldu.

