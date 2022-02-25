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2022 Yılı Okullararası Kickboks Şampiyonası’nda başarılı olanlar açıklandı

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2022 Yılı Okullararası Kickboks Şampiyonası’nda başarılı olanlar açıklandı
2022 Yılı Okullar Arası Kickboks Şampiyonası, 24 Şubat 2022 tarihinde, 09.00-13.00 saatleri arasında,  Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda, Yıldızlar, Gençler (A) ve Gençler (B) Kategorilerinde Müzikli Forum ve Point Fighting disiplinlerinde yapıldı.
    Yıldızlar Kategorisinde Çanakkale Ortaokulu, İrsen Küçük Ortaokulu ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Lefke Gazi Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji sporcuları yarışırken, Gençler Kategorisinde İskele Ticaret Lisesi, Doğu Akdeniz Doğa Koleji, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Namık Kemal Lisesi ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji sporcuları yarıştı.

     10 Okuldan 48 sporcunun yarıştığı müsabakalar sonunda şampiyon olan sporculara madalyaları okul öğretmenleri ve KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyon yetkilileri tarafından verildi.
     Şampiyon olan sporcular ve okulları aşağıda görüldüğü gibi olup, şampiyon sporcular Türkiye Okullar Arası Kickboks Şampiyonasında ülkemizi temsil edeceklerdir.
 
KATEGORİSİ ADI VE SOYADI DİSİPLİNİ OKULU
YILDIZ  KIZ     BEREN NUR ŞİMŞEK MÜZİKLİ FORM İRSEN KÜÇÜK ORTAOKULU
YILDIZ  ERKEK  ENES ERDEM MÜZİKLİ FORM ÇANAKKALE ORTAOKULU
       
YILDIZ KIZ             55 KG. BENSU ÖZAYDIN POINT FIGHTING GAZİ MAĞUSA TÜRK MAARİF KOLELİ
YILDIZ ERKEK       42 KG. ABDULMENAN GÖĞSÜAÇIK POİNT FIGHTING İRSEN KÜÇÜK ORTAOKULU
YILDIZ ERKEK       52 KG. BABURHAN KARYAGDYYEV POINT FIGHTING İRSEN KÜÇÜK ORTAOKULU
YILDIZ ERKEK       69+ KG. İBRAHİM ÇEBİ POİNT FIGHTING HALA SULTAN İLAHİYAT KOLEJİ
       
GENÇ KIZ(B)             ZEYNEP KARATAŞ MÜZİKLİ FORM 20 TEMMUZ FEN LİSESİ
GENÇ KIZ(A) İLAYDA ERDEM MÜZİKLİ FORM NAMIK KEMAL LİSESİ
GENÇ ERKEK(A) REYYİMBAY İNTİZAROV MÜZİKLİ FORM DR. FAZIL KÜÇÜK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
       
GENÇ KIZ(B)         50 KG. NUR ÇALIŞ POİNT FIGHTING İSKELE TİCARET LİSESİ
GENÇ KIZ(B)         55 KG RAYGAN BULUT POİNT FIGHTING 20 TEMMUZ FEN LİSESİ
GENÇ KIZ(B)         70+ KG LALİN ÜNLÜSOY POİNT FIGHTING GAZİ MAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ
GENÇ ERKEK (B)  69 KG. TARIK YAYAR POİNT FIGHTING 20 TEMMUZ FEN LİSESİ
GENÇ ERKEK (B)  74 KG. ATAKAN ZORBA POİNT FIGHTING DR. FAZIL KÜÇÜK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
       
GENÇ ERKEK(A)   57 KG. HASAN ALİ ÇEVİK POİNT FIGHTING 20 TEMMUZ FEN LİSESİ
GENÇ ERKEK(A)   63 KG. AZAT HOCAMKULİYEV POİNT FIGHTING ATATÜRK MESLEK LİSESİ
GENÇ ERKEK(A)   69 KG. ALİCAN KONU POİNT FIGHTING HALA SULTAN İLAHİYAT KOLEJİ
GENÇ ERKEK(A)   74 KG. HASAN KINAY POİNT FIGHTING HALA SULTAN İLAHİYAT KOLEJİ
GENÇ ERKEK(A)   94 KG. YUSUF EFE YETİMOĞLU POİNT FIGHTING DR. FAZIL KÜÇÜK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
 
 
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