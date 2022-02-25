2022 Yılı Okullararası Kickboks Şampiyonası’nda başarılı olanlar açıklandı

KATEGORİSİ ADI VE SOYADI DİSİPLİNİ OKULU YILDIZ KIZ BEREN NUR ŞİMŞEK MÜZİKLİ FORM İRSEN KÜÇÜK ORTAOKULU YILDIZ ERKEK ENES ERDEM MÜZİKLİ FORM ÇANAKKALE ORTAOKULU YILDIZ KIZ 55 KG. BENSU ÖZAYDIN POINT FIGHTING GAZİ MAĞUSA TÜRK MAARİF KOLELİ YILDIZ ERKEK 42 KG. ABDULMENAN GÖĞSÜAÇIK POİNT FIGHTING İRSEN KÜÇÜK ORTAOKULU YILDIZ ERKEK 52 KG. BABURHAN KARYAGDYYEV POINT FIGHTING İRSEN KÜÇÜK ORTAOKULU YILDIZ ERKEK 69+ KG. İBRAHİM ÇEBİ POİNT FIGHTING HALA SULTAN İLAHİYAT KOLEJİ GENÇ KIZ(B) ZEYNEP KARATAŞ MÜZİKLİ FORM 20 TEMMUZ FEN LİSESİ GENÇ KIZ(A) İLAYDA ERDEM MÜZİKLİ FORM NAMIK KEMAL LİSESİ GENÇ ERKEK(A) REYYİMBAY İNTİZAROV MÜZİKLİ FORM DR. FAZIL KÜÇÜK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ GENÇ KIZ(B) 50 KG. NUR ÇALIŞ POİNT FIGHTING İSKELE TİCARET LİSESİ GENÇ KIZ(B) 55 KG RAYGAN BULUT POİNT FIGHTING 20 TEMMUZ FEN LİSESİ GENÇ KIZ(B) 70+ KG LALİN ÜNLÜSOY POİNT FIGHTING GAZİ MAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ GENÇ ERKEK (B) 69 KG. TARIK YAYAR POİNT FIGHTING 20 TEMMUZ FEN LİSESİ GENÇ ERKEK (B) 74 KG. ATAKAN ZORBA POİNT FIGHTING DR. FAZIL KÜÇÜK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ GENÇ ERKEK(A) 57 KG. HASAN ALİ ÇEVİK POİNT FIGHTING 20 TEMMUZ FEN LİSESİ GENÇ ERKEK(A) 63 KG. AZAT HOCAMKULİYEV POİNT FIGHTING ATATÜRK MESLEK LİSESİ GENÇ ERKEK(A) 69 KG. ALİCAN KONU POİNT FIGHTING HALA SULTAN İLAHİYAT KOLEJİ GENÇ ERKEK(A) 74 KG. HASAN KINAY POİNT FIGHTING HALA SULTAN İLAHİYAT KOLEJİ GENÇ ERKEK(A) 94 KG. YUSUF EFE YETİMOĞLU POİNT FIGHTING DR. FAZIL KÜÇÜK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

2022 Yılı Okullar Arası Kickboks Şampiyonası, 24 Şubat 2022 tarihinde, 09.00-13.00 saatleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda, Yıldızlar, Gençler (A) ve Gençler (B) Kategorilerinde Müzikli Forum ve Point Fighting disiplinlerinde yapıldı.Yıldızlar Kategorisinde Çanakkale Ortaokulu, İrsen Küçük Ortaokulu ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Lefke Gazi Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji sporcuları yarışırken, Gençler Kategorisinde İskele Ticaret Lisesi, Doğu Akdeniz Doğa Koleji, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Namık Kemal Lisesi ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji sporcuları yarıştı.10 Okuldan 48 sporcunun yarıştığı müsabakalar sonunda şampiyon olan sporculara madalyaları okul öğretmenleri ve KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyon yetkilileri tarafından verildi.Şampiyon olan sporcular ve okulları aşağıda görüldüğü gibi olup, şampiyon sporcular Türkiye Okullar Arası Kickboks Şampiyonasında ülkemizi temsil edeceklerdir.