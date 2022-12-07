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2022 Kickboks Ligi şampiyonları belirlendi

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2022 Kickboks Ligi şampiyonları belirlendi
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2022Kickboks Ligi, 5.Ayak (Son Ayak) Müsabakaları 04 Aralık 2022, Pazar günü, Lefkoşa’da Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’ndabüyük bir katılım ile yapıldı.
Sporcuların yapılan doktor kontrolünden sonra müsabakalara geçildi. Federasyona bağlı 8 dernekten 108 sporcunun yarıştığı Şampiyona çekişmeli müsabakalara sahne oldu.
Minikler, Yıldızlar, Genç ve Büyükler kategorisinde, Müzikli Form, Point Fighting ve KickLight disiplininde yapılan müsabakalar sonunda 2022 Kickboks Ligi Şampiyonları belli oldu. Dereceye giren sporculara madalyaları ve Şampiyonada ilk üç dereceye giren takımlara kupaları Federasyon yetkilileritarafından verildi.
2022Kickboks LigisonundaMinikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde Şampiyon olan ve dereceye giren takımlarınpuan durumu ve aldıkları dereceler aşağıdaki gibidir;
MİNİKLER;
Erdem Akademi Spor Derneği                                     180 Puan             Şampiyon
Gazimağusa İhtisas Spor Derneği                                172 Puan             2’nci
Şimşek Savunma Sanatları Derneği                             98 Puan               3’üncü
YILDIZLAR
Gazimağusa İhtisas Spor Derneği                                150 Puan             Şampiyon  
Şimşek Savunma Sanatları Derneği                             137 Puan             2’nci
Erdem Akademi Spor Derneği                                     123 Puan             3’üncü
GENÇLER
Erdem Akademi Spor Derneği                                     132 Puan             Şampiyon
Şimşek Savunma Sanatları Derneği                             127 Puan             2’nci
Gazimağusa İhtisas Spor Derneği                                  96 Puan             3’üncü
BÜYÜKLER
Cengizköy Spor Derneği                                              109 Puan             Şampiyon
Şimşek Savunma Sanatları Derneği                             56 Puan               2’nci
Aziz Spor Derneği                                                        39 Puan               3’üncü
 
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