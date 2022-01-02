2021 yılında koronavirüse rağmen spor

Dünyayı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni 2020 yılında olumsuz etkilemeye başlayan koronavirüs, 2021 yılında devam etmesine rağmen bu yıl sporda kısmen de olsa etkinlik yapılabildi. Spor federasyonları önlemler çerçevesinde müsabakalar düzenledi.Sporseverlerin en büyük ilgi duyduğu spor dalı olan futbolda lig ve kupa maçları 2020-2021 sezonunda oynanmamıştı. Bir sezon aradan sonra 2021-2022 sezonunda Süper Lig, 1.Lig ve BTM Ligi futbol karşılaşmaları bütün ağır koşullara rağmen oynanmaya başladı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı da okullarda spor müsabakalarını başlattı.2021 yılının ilk resmi spor müsabakaları, KKTC Hentbol Federasyonu’nun pandemi önlemleri çerçevesinde seyircisiz olarak düzenlediği Hentbol 18 Yaş Ligi’nde oynandı.Olanak bulan sporcularımız yurt dışında uluslararası turnuvalarda yarıştı.Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, yurt dışında başarı elden eden sporcuları ödüllendirdi. Erten Gazi, Merve Çelebi, Buse Savaşkan ve Taygun Artan Özcihan’a ödül verildi.Yurt dışında yılın ilk başarısı, Buse Savaşkan’dan geldi. Genç atlet, yüksek atlamada arka arkaya Türkiye birinciliklerinden sonra Balkan üçüncülüğünü kazandı.17 yaşındaki atlet Taygun Artan Özcihan,büyük başarılara imza attı. Bu atletimiz, 18 yaş kategorisinde 100 ve 200 metrede Türkiye birinciliklerini kazanırken 200 metrede Türkiye rekorunu kırdı. Bu başarılara 100 metre Balkan birinciliği de eklendi.Yüzme sporuna Doğukan Ulaç damgasını vurdu. Genç yüzücümüz, Türkiye’deki yarışlarda 25-29 yaş grubunda birincilikleri kucakladı.Avrupa Cepli Bilardo Şampiyonası’nda Mustafa Alnar, 8 top 23 yaş kategorisinde şampiyon oldu.Türkiye forması giyen voleybolcular Merve Çelebi ve Buğra Eryıldız’ın sesi, uluslararası turnuvalarda yankılandı. Merve Çelebi, Avrupa kar voleybolunda takım arkadaşlarıyla birincilik kazandı. Türkiye’de plaj voleybolunda Buğra Eryıldız birincilik, Merve Çelebi ikincilik elde etti.Konya’da atıcılıkta Ali Çeler birinci, İbrahim Akgürcü üçüncü sırayı aldı.Alanya’da Yamaç Paraşütü Hedef Kupası’nda KKTC Yamaç Paraşüt Takımı birincilik elde etti.Kempo, halter, fitness ve triatlon dallarında uluslararası alanda dereceler elde edildi.ChinaBazaar Gençlik Gücü Hentbol Takımı, Bosna Hersek’te Hentbol Turnuvası’nda mücadele etti.Pandemiden en olumsuz etkilenen spor dalı olan güreş, plajda hayat bulurken Kosova’da uluslararası mindere çıkıldı. Genç güreşçi Ömer Özyıldırım da Letonya’da madalya kazandı.Profesyonel boksör Metin Turunç, aldığı galibiyetlerle altın kemer yolunda ilerlemeyi sürdürdü.Kırgızistan Basketbol Milli Takımı ülkemize gelerek karşılaşmalar yaptı.Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Rusya, Ukrayna, Moldova, Bulgaristan, İran ve Norveç’ten sporcuların katıldığı GTF Taekwondo Avrasya Şampiyonası’nda KKTC birincilik elde etti.Minikler Gelişim Ligi (30 Ekim 2021): Yakın Doğu ÜniversitesiÜniversiteler Ligi Erkek (8 Haziran 2021): Yakın Doğu Üniversitesi17 Yaş Erkekler Ligi (30 Haziran 2021): Yakın Doğu ÜniversitesiBüyük Erkekler Ligi (6 Temmuz 2021): KoopsporPro Temizlig 20 Yaş Erkekler Ligi (12 Ağustos 2021): Yakın Doğu ÜniversitesiPro Temizlig 15 Yaş Erkekler Ligi (19 Ağustos 2021): Yakın Doğu Üniversitesi17 Yaş Kızlar Ligi (18 Ekim 2021): Girne Amerikan ÜniversitesiFederasyon Kupası Erkek (7 Mayıs 2021): Yakın Doğu ÜniversitesiErkekler Ligi (5 Ağustos 2021): Yakın Doğu ÜniversitesiKadınlar Ligi (5 Ağustos 2021): BalıkesirKıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası (4 Eylül 2021): Yonpaş DumlupınarAhmed Sami Topcan Süper Kupa (10 Eylül 2021): Mağusa Türk GücüLefkoşa Kupası A2 (12 Eylül 2021): YenicamiKıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası Erkekler (10 Ocak 2021): Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi18 Yaş Erkekler Ligi (17 Ocak 2021): Özgür Adımlar18 Yaş Kızlar Ligi (17 Ocak 2021): ŞahlansporFederasyon Kupası Erkek (7 Haziran 2021): ChinaBazaar Gençlik GücüFederasyon Kupası Kadın (7 Haziran 2021): Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiErkekler Ligi (2 Temmuz 2021): ChinaBazaar Gençlik GücüKadınlar Ligi (2 Temmuz 2021): Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi16 Yaş Erkekler Ligi (4 Temmuz 2021): Özgür Adımlar16 Yaş Kızlar Ligi (4 Temmuz 2021): DİGEMErkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası (5 Temmuz 2021): ChinaBazaar Gençlik GücüKadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası (5 Temmuz 2021):Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi14 Yaş Kızlar Ligi (8 Temmuz 2021). DİGEM18 Yaş Kızlar Ligi (15 Aralık 2021): Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiGençlik Kupası (12 Aralık 2021): Aziz Spor DerneğiPembe Soyadlı Büyük Erkekler Şampiyonası (5 Haziran 2021): ARUCAD Anka Spor DerneğiPembe Soyadlı Büyük Kadınlar Şampiyonası (5 Haziran 2021): Küçük Kaymaklı (B)Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası (18 Eylül 2021): Lefke Avrupa Üniversitesi (erkek), Küçük Kaymaklı (kadın)Serkan Maypa Yıldız Erkekler Ligi (30 Ekim 2021): KarşıyakaSerkan Maypa Yıldız Kızlar Ligi (30 Ekim 2021): ChinaBazaarGençlik GücüGenç Erkekler Ligi (25 Aralık 2021): Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı DerneğiGenç Kızlar Ligi (25 Aralık 2021): ARUCAD Anka Spor DerneğiNicosiaMotors Tenis Ligi (30 Temmuz 2021): Gazimağusa Belediyesi Tenis KulübüBaşbakanlık Kupası (9 Kasım 2021): Doğu Akdeniz ÜniversitesiCumhurbaşkanlığı Kupası (1 Aralık 2021): Girne Amerikan ÜniversitesiSBC Boru 16 Yaş Altı Ligi (28 Aralık 2021): Gazimağusa Belediyesi Tenis KulübüKulüplerarası Cumhuriyet Kupası Yıldız Kızlar (7 Kasım 2021): Yakın Doğu ÜniversitesiKulüplerarası Cumhuriyet Kupası Yıldız Erkekler (7 Kasım 2021): Yakın Doğu ÜniversitesiKulüplerarası Cumhuriyet Kupası Genç Kızlar (7 Kasım 2021): BluefinKulüplerarası Cumhuriyet Kupası Genç Erkekler (7 Kasım 2021): AresBilardo (22 Aralık 2021): Doğu Akdeniz Üniversitesi (erkek)Bisiklet (14 Aralık 2021): Doğu Akdeniz Üniversitesi (erkek, kadın)Bowling (13 Aralık 2021): Yakın Doğu Üniversitesi (erkek), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (kadın)Hentbol (28 Aralık 2021): Doğu Akdeniz Üniversitesi (erkek), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (kadın)Atatürk Koşusu (27 Aralık 2021): Şehit Mehmet Eray İlkokulu (erkek), TED Kuzey Kıbrıs Koleji (kız)Kros (22 Aralık 2021): Şehit Mehmet Eray İlkokulu (erkek), Doğa International Schools (kız)Atatürk Koşusu (27 Aralık 2021): Atleks Sanverler Ortaokulu (erkek), Levent Kolej (kız)Kros (22 Aralık 2021): Atleks Sanverler Ortaokulu (erkek), Şehit Turgut Ortaokulu (kız)Atatürk Koşusu (27 Aralık 2021): Yakın Doğu Koleji (erkek), Yakın Doğu Koleji (kız)Kros (22 Aralık 2021): Anafartalar Lisesi (erkek), TheAmericanFutureCollege (kız)Voleybol (30 Aralık 2021): Erenköy Lisesi (erkek), Erenköy Lisesi (kız)