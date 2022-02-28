19 Yaş Altı Şampiyonasına Hazan ve Nisan damga vurdu

Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen 19 yaş altı Milli Takım seçmesi 27-02-2022 Pazar günü yapıldı. 2004 ile 2005 doğumlu olan sporcuların katıldığı turnuva, saat 14.30’da açılış seremonisi ile başladı ve 5 kategoride oynanarak, saat 19.30’da düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Yakın Doğu Üniversitesi adına yarışan Nisan Asşehidoğlu tek kadınlarda, Hazan Ali Akhisar’da tek erkeklerde tüm rakiplerini yenerek şampiyon olmayı başardılar. Çift Erkeklerde Hazan Ali Akhisar ile BerksanAsşehidoğlu birinci olurken, Çift Kadınlarda Nisan Asşehidoğlu ile Nehir Arslan birinci oldu.

Karışık Çiftlerde ise birinciliği Mertcan Afanyalı ile Belin Teksan kazandı. Turnuvada ödül töreni öncesinde bir konuşma yapan Federasyon Başkanımız Fırat Deniz, müthiş bir performans sergileyen tüm sporculara, onları yetiştiren antrenörlere, şampiyona boyunca maçları yöneten hakemlere teşekkür etti.



19 Yaş Altı Sonuçları:

TEK ERKELER:

1. Hazan Ali Akhisar

2. Mertcan Afanyalı

3. BerksanAsşehidoğlu

4. Vedat Özkıran

TEK BAYANLAR:

1. Nisan Asşehidoğlu

2. Nesil Kabasakal

3. Nehir Arslan

4. Nehir Kılıç

ÇİFT ERKEKLER:

1. Hazan Ali Akhisar – BerksanAsşehidoğlu

2. Erez Sadrazam – Yücel Arhan Onurlu

3. Semih Cihangir – Hasan Piro



ÇİFT BAYANLAR:

1. Nisan Asşehidoğlu – Nehir Arslan

2. Nesil Kabasakal – Nehir Kılıç

3. Belin Teksan – Sıla Gül

4. Buse Ayan – Gülser Oktay



KARIŞIK ÇİFTLER:

1. Mertcan Afanyalı – Belin Teksan

2. Vedat Özkıran – Melissa Beyaz

3. Uğur Aktaş – Sıla Gül

4. Baran Bozok Noroğlu – Helin Uluçlar



