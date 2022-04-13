13-14 yaş serbest güreşte Oğuz Veli Ortaokulu şampiyon

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda 13 Nisan 2022 Çarşamba günü yapılan Okullararası 13-14 Yaş Serbest Güreş Birinciliği’nde Oğuz Veli Ortaokulu şampiyonluğa ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığı ile KKTC Güreş Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Okullararası 13-14 Yaş Serbest Güreş Birinciliği’nde Oğuz Veli Ortaokulu şampiyon oldu.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda 13 Nisan 2022 Çarşamba günü yapılan müsabakalarda Oğuz Veli Ortaokulu 6, Hala Sultan İlahiyat Koleji 3, Bayraktar Ortaokulu 2 sıklette birincilik kazandı.

Sabah 10.00’da başlayıp saat 16.00’da sona eren müsabakaların tamamlanmasından sonra ilk üç dereceye giren okullara kupaları, güreşçilere de madalyaları verildi.



Üç okuldan 52 güreşçinin katıldığı müsabakalarda klasman şöyle belirlendi:

1.Oğuz Veli Ortaokulu: 235 puan.

2.Bayraktar Ortaokulu: 220 puan.

3.Hala Sultan İlahiyat Koleji: 131 puan.

SIKLETLERİNDE DERECEYE GİREN GÜREŞÇİLER:

34-38 kg: 1.İbrahim Dolgün (BOO), 2.Muhsin Soyer (BOO), 3.Miraç Can Yapıcı (OVO).

41 kg: 1.Mustafa A.Candan (OVO), 2.Kemal Karabaşak (BOO), 3.Barış Sayılı (OVO).

44 kg: 1.Yunus Dilöz (OVO), 2.Arda Akkılıç (BOO), 3.Kamil Sağlam (BOO).

48 kg: 1.Özgür Yılmaz (OVO), 2.Hasan Damlar (BOO), 3.Mehmet Demir (BOO).

52 kg: 1.Rezvan Konak (BOO), 2.Mustafa Fındık (BOO), 3.Enes Osman Yıldız (OVO).

57 kg: 1.Hüseyin Mert Güneş (HSİK), 2.Kadir Ayaz Bolatçıoğlu (BOO), 3.Yiğit Ercan (OVO).

62 kg: 1.Atilla Öztırak (OVO), 2.Serdar Durdiyev (BOO), 3.Ahmet Şah (BOO).

68 kg: 1.Yiğithan Güngör (HSİK), 2.Ramazan Moti (OVO), 3.Oğuzhan Işık (BOO).

75 kg: 1.Batuhan Çiftçi (OVO), 2.Cemal Moda (BOO), 3.Mumincan Kaplan (BOO).

85 kg: 1.Talha Başaran (HSİK), 2.Enes B.Elkondu (OVO), 3.Behbit Muratanov (BOO).

85-110 kg. 1.Ahmet Ozansoy (OVO), 2.Arda Sönmez (BOO), 3.Ömür SıraçKurgay (BOO).



