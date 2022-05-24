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129 kickbokscu terfi etti

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Büyük bir katılımla gerçekleşen 64. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı’nda 129 sporcu başarılı olarak kuşak aldı

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129 kickbokscu terfi etti
64.KickboksRenkli Kuşak Sınavı, 15 Mayıs 2022, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında büyük bir katılım ile gerçekleştirildi. 
Her geçen gün büyüyen Kickboks spor dalında, 2022 yılı Faaliyet Programında yer alan 64. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 15 Mayıs 2022, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında büyük bir katılım ile gerçekleştirildi. 
Sınava, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 129sporcu başarılı olarak üst kuşaklara terfi ettiler.
 
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