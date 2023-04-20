“Zorlu Töre kendinden geçti”

CTP Milletvekili Doğuş Derya, Meclis Başkanı Töre’nin, KTAMS’ın grev kararına uyan ve ek mesaiye kalmayan stenograflar hakkında soruşturma başlatacak kadar kendinden geçtiğini belirterek, “Zorlu Töre, zorla beşinci turda Meclis Başkanı olan bir kişidir” dedi



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili





“Ondan önceki Meclis başkan yardımcılığı görevinde de meclisin arabalarını şahsi gezmeleri için kullanarak hurdaya çıkaran kişi. Son günlerde de TC Elçisi ile gezip Türkiye'deki seçimler için propaganda yapan kişi. Puro falan meselelerine hiç girmiyorum bile. Siyasi çürümüşlüğün ahlaki yozlaşma ile ne kadar bağlantılı olduğunun ispatı olan bu zihniyet ülkeyi foseptik çukuruna döndürüyor.”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ’nin talimatıyla Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) grev kararına uyan ve ek mesaiye kalmayan stenograflar hakkında soruşturma başlatıldı.Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya , konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından ‘tepki dolu’ bir paylaşım yaptı. Zorlu Töre ’nin söz konusu kararı alacak kadar kendinden geçtiğine dikkat çeken Derya, “Zorlu bey kim? Kendi partisinin milletvekillerinin meclis başkanlığı seçimlerinde oy vermediği, UBP'li vekillere ‘oyunuzu fotoğraf çekeceksiniz’ baskısı yapılmasıyla zorla beşinci turda Meclis Başkanı olan bir kişi” dedi. Doğuş Derya ’nın açıklamasının devamı şu şekilde:“Ondan önceki Meclis başkan yardımcılığı görevinde de meclisin arabalarını şahsi gezmeleri için kullanarak hurdaya çıkaran kişi. Son günlerde de TC Elçisi ile gezip Türkiye'deki seçimler için propaganda yapan kişi. Puro falan meselelerine hiç girmiyorum bile. Siyasi çürümüşlüğün ahlaki yozlaşma ile ne kadar bağlantılı olduğunun ispatı olan bu zihniyet ülkeyi foseptik çukuruna döndürüyor.”