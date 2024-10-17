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Ziya Öztürkler, Meclis Başkan adayı gibi

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Ziya Öztürkler, Meclis Başkan adayı gibi
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ziya Öztürkler, Meclis Başkanlığı seçimine yönelik, “Grup toplantısında belli bir eğilim var birkaç arkadaşa yönelik, onlardan biri de benim, evet doğrudur ama şu anda net olarak bir şey söylemem doğru olmaz” dedi.
Cumhuriyet Meclisi bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztürkler, “Benim isim söylemem doğru olmaz, değerlendirmeler devam ediyor” şeklinde konuştu.
“UBP Milletvekili Yasemi Öztürk’ün, ‘Ziya Öztürkler ismi üzerinde mutabık kalındı’” şeklindeki açıklaması sorulan Öztürkler, “Değerlendirmelerin sonunda hayırlısı neyse o olsun” dedi ve şunları kaydetti:
“Kısmet, bakacağız daha değerlendirmeler devam ediyor. Meclis toplanırsa, UBP adayını gösterecektir. Kısmet… Şu anda benim net ‘aday benim’ demem doğru olmaz. Grup toplantısında belli bir eğilim var birkaç arkadaşa yönelik, onlardan biri de benim, evet doğrudur ama şu anda net olarak bir şey söylemem doğru olmaz. Sayın Başbakanımız, grup, son noktayı koyacak. Herkese hayırlısı… İnşallah bir an önce Meclis Başkanı seçilir ve Meclis üreteceği yasalarla, halkımıza vereceğimiz yasalarla gündeme geliriz, bu konularla değil.”
“Meclis bugün toplanacak mı?” sorusuna karşılık ise Öztürkler, “Bir bilgim yok” yanıtını verdi.
 
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