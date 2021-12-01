Ziya Öztürkler, Güzelyurt’ta UBP aday adayı

Uzun bir süreden beridir Yükseköğretim Dairesi Müdürlüğü görevini yürüten eğitimci Ziya Öztürkler’in Güzelyurt’ta UBP’den aday adayı olacağı öğrenildi. Daire müdürlüğü yanı sıra Kıbrıs Gazetesi’ndeki köşe yazılarıyla da bilinen ve sevilen bir sima olan Öztürkler’in aday adaylığının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.
Uzun bir süreden beridir Yükseköğretim Dairesi Müdürlüğü görevini yürüten eğitimci Ziya Öztürkler’in Güzelyurt’ta UBP’den aday adayı olacağı öğrenildi. Daire müdürlüğü yanı sıra Kıbrıs Gazetesi’ndeki köşe yazılarıyla da bilinen ve sevilen bir sima olan Öztürkler’in aday adaylığının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.
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