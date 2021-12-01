Zaroğlu UBP’den aday



Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu, kurucusu olduğu Milletin Partisi’ni kapatıp UBP saflarına katılıyor. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Zaroğlu, uzun süredir UBP ile ittifak konusunun ülke gündemini meşgul ettiğini ve bu konuda gerçekle bağdaşmayan haberlerin de ortaya çıktığını dile getirerek, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun 15 gün önce kendisine 6. Sıradan kontenjan adaylığı teklifinde bulunduğunu ifade etti.

Milletin Partisi MYK’sında durum değerlendirmesini yaptıklarını ve milli birlik, bütünlük, istikrarlı bir yönetim için aynı saflarda olduklarına yönelik kanaat getirdiklerini belirten Zaroğlu, “Bu teklifi MP’nin tüm yetkili kurulları oy birliği ile kabul etti. Parti Meclisi ve yetkili kurullarımızdan bu kararı aldık. Önümüzdeki seçimlerde UBP listesinde yer alacağız. MP’yi kapatıp UBP’ye katılacağız” dedi.

