“Zamlar hem vatandaşa hem esnafa darbe üstüne darbe vuracak”

Özersay, hükümetin olağan dışı dönemi gerekçe göstererek özel sektöre ve küçük esnafa karşı sorumluluklarını yerine getirmezken, zam yaparak olağan gibi davranmaması gerektiğini bunun hem ekonomiye hem de vatandaşın alım gücüne darbe üstüne darbe vuracağına dikkat çekti

Halkın Partisi milletvekili Kudret Özersay, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla hükümete yeni yılla birlikte harçlara yapılan zamlar konusunda tepki gösterdi. Özersay, hükümetin olağan dışı dönemi gerekçe göstererek özel sektöre ve küçük esnafa karşı sorumluluklarını yerine getirmezken, zam yaparak olağan gibi davranmaması gerektiğini bunun hem ekonomiye hem de vatandaşın alım gücüne darbe üstüne darbe vuracağını ifade etti.

Özersay paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Hükümet pek çok kalemde alınan harç oranlarına yeni yıla girerken %11 civarında ZAM yaptı.

1) Her yılın girişinde neredeyse her hükümet tarafından böyle bir “fiyat ayarlaması” yapılıyor, doğru;

2) Hükümette olduğumuz dönemde bizim de bu yönde aldığımız kararlar oldu, doğru;

3) Bu hükümet de değişen şartlara göre bir ayarlama yapmak durumundaydı, bu da doğru;

4) ANCAK değişen şartlar sadece döviz artışı ve maliyenin gelir kaybı değildir. Bu dönemde özellikle belirli bazı sektörlerde ZAM sadece alım gücünü azaltan ve maaş erimesine neden olan bir şey değil, belirli sektörlere tam anlamıyla ÖLDÜRÜCÜ DARBE anlamına geliyor.

5) KALDI Kİ bu hükümetin Ekonomi Bakanı “asgari ücreti ARTIRAMIYORUZ, onun için piyasayı ucuzlatacağız” demiş olmasına rağmen, sanki ülke ekonomisini ve sektörleri salgın vurmamış ve herşey normalmiş gibi, hükümetin ilk icraatının ZAM olması vahimdir. En azından bazı harçlarda bu zam daha düşük düzeyde tutulmalıydı.

6) Piyasada fiyatları ucuzlatma konusunda hükümet POPÜLİZM yapmayıp SAMİMİ davranacaksa devletin aldığı harçlarda, fonlarda yeniden bir değerlendirme yaparak başlaması esas olmalıdır. Özetle bir hükümet örneğin özel sektör çalışanlarına ve küçük esnafa karşı sorumluluklarını yerine getirMEMEK için salgından ötürü “OLAĞAN DIŞI DÖNEM”i gerekçe gösterirken, ZAM yapacağında herşey “OLAĞAN” gibi davranamaz, davranmamalı. Bu özensiz ve vurdum duymaz tavır hem ekonomiye hem de vatandaşın alım gücüne darbe üstüne darbe vurur, olan da vatandaşa olur.

