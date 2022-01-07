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“Zam yapmayacağız”

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CTP Genel Başkanı Erhürman, göreve gelmeleri halinde zam yapıp bütçedeki açıkların bedelini halka ödetmeyeceklerini söyledi

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“Zam yapmayacağız”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendkası’nı (KTOEÖS) ziyaret ederek CTP’nin eğitimle ilgili hedeflerini aktardı.
Tam gün eğitime geçilmesi hakkında açıklamalarda bulunan CTP lideri Tufan Erhürman, bu konunun CTP’nin seçim manifestosunda da yer aldığını söyledi ve gerekli adımları atacaklarını belirtti. Tam gün eğitime bir günde geçilemeyeceğini, 3 yılda yapılacak plan ve programlarla bunun hayata geçeceğini dile getiren Erhürman, gerekli altyapı ve bütçenin bu süreç içerisinde yaratılacağını söyledi. Erhürman, bu sisteme geçildikten sonra öğleden sonraları öğrencilerin becerilerini geliştirmeleri için spor, kültür ve sanat gibi alanlarda şekillendirme yapacaklarını vurguladı.
Erhürman, CTP’nin ekonomi politikalarından da bahsederken ortaya koydukları “Gelirleri Euro’ya sabitleme” görüşünün bazı kesimlere göre radikal bulunduğunu ancak, kendileri için bunun radikal olmadığını söyledi.
Erhürman, göreve gelmeleri halinde zam yapıp bütçedeki açıkların bedelini halka ödetmeyeceklerini söyledi. Erhürman ayrıca, asgari ücretten hiçbir şekilde vergi alınmamasına ilişkin düzenlemeyi de hayata geçireceklerini vurguladı. 
CTP olarak TC ile KKTC arasındaki ilişkiler üzerinden tepişmeyi ülke siyasetinden çıkarma görüşünde olduklarını ifade eden Erhürman, “Seçimlere müdahaleyi de TC - KKTC ilişkileri üzerinden tepişmeyi de doğru bulmuyoruz” dedi. Erhürman, TC ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu iddia edenlerin 3 milyar 250 milyon liralık protokolden ne kadarını alabildiğini halka açıklaması gerektiğini belirterek, ilaç konusunda Türkiye’nin ihracat yasağı getirdiğini ve Kıbrıs’ın kuzeyini bu yasaktan çıkarmak için herhangi bir uğraş göstermeyenler sayesinde grip ilacının bile ülkede bulunamadığını savundu. 
Erhürman, TC ile imzalanacak olan prokollerde sadece yapılabilecek şeylerin yer alması gerektiğini vurgulayarak, UBP’nin tam tersi davranarak protokolde hangi madde varsa imzaladığını ve daha sonra bu imzanın gerekliliklerini yerine getirmediklerini savundu. 


 
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