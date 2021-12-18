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“Zafer bizim olacak”

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YDP Genel Başkanı Arıklı: “Pırıl pırıl davasına inanmış, genç, dinamik 50 adayla yola çıkıyoruz. İnanıyorum ki 23 Ocak tarihinde zafer bizim olacak”

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“Zafer bizim olacak”
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP), 23 Ocak’ta yapılacak milletvekilliği erken genel seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sundu.
Aday listesinin sunulmasının ardından YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, mahkemeler binası önünde basına açıklamada bulundu.
Arıklı, parti olarak adaylar için başvuruda bulunduklarını belirterek, “Pırıl pırıl davasına inanmış, genç, dinamik 50 adayla yola çıkıyoruz” dedi.
“İnanıyorum ki 23 Ocak tarihinde zafer bizim olacak” temennisinde bulunan Erhan Arıklı, yanlarında olmasını arzu ettikleri bazı arkadaşlarının olmadığını ancak onların yerine gelen kişilerin en az onlar kadar değerli, davasına inanmış, kenetlenmiş olduğunu söyledi.
Kutlu bir yola çıktıklarını dile getiren Arıklı, “Allah bizi mahcup etmesin, Allah bizim yardımcımız olsun” diye konuştu.
Bugün Girne’de adaylarını eğitim kampına alacaklarını açıklayan YDP Genel Başkanı Arıklı, Pazar günü saat 13.00’te Lefkoşa İlçe Başkanlığı’nın düzenleyeceği büyük aday tanıtım şölenleri olacağını da duyurdu.
 
 
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