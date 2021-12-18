“Yılmadan, usanmadan uğraşacağız”

TDP Genel Başkanı Özyiğit, ülkede her anlamda yapısal ve köklü değişimin şart olduğunu vurguladı



Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) dün saat 12.00’de, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu.

Başvurunun ardından açıklamalarda bulunan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP’nin tertemiz bir geçmişe sahip, donanımlı ve güçlü bir ekiple daha iyi, daha güzel bir gelecek adına başvurusunu yaptığını söyledi.

Halkın kaderine terk edildiğini, bunun bir halk için içine düşebileceği en tehlikeli durum olduğunu ifade eden Özyiğit, halkın artık sadece ekonomik sorunlarla değil, açlık ile sınanmanın eşiğine geldiğini belirtti.

Özyiğit, “Tüm bunlar kaderimiz olmamalı ve bu şekilde de gitmemeli. İşte böylesi bir atmosferde seçimlere gidiyoruz. Herkesin derdinin seçim değil geçim olduğunun farkındayız. Burada bulunan her birimiz de aynı sıkıntıları çekiyoruz. Ama biz bunun değişmesi için yılmadan, usanmadan uğraşacağımız sözünü birbirimize verdik” dedi.

Özyiğit, ülkede her anlamda yapısal ve köklü değişimin şart olduğunu vurguladı.



