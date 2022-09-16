Yerel yönetimler nefes aldı

Karar Önerisi uyarınca, yerel yönetimler ‘işgüder organlar’ olarak 25 Aralık tarihine dek görevlerini yapmaya devam edecek. Karar, CTP’nin ‘Belediyelerin Birleşmesi’ne ilişkin yasayı Anayasa Mahkemesi’ne götürme hakkına da halel getirmeyecek
Seçim tarihinde uzlaşıya varılmasına rağmen iktidar ve muhalefet dünkü Meclis toplantısında birbirine yüklendi. UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu “Bize göre kaosun sebebi CTP’dir” dedi
CTP lideri Erhürman ise Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karardan herkesin bir ders çıkarması gerektiğine dikkat çekerek “Bundan sonra herhangi bir Meclis çoğunluğu, böyle kaoslar yaratacak kararların altına imza atamayacağını anlamalı” diye konuştu
HP Genel Başkanı Özersay ise Meclis’ten oy birliğiyle geçen kararı eleştirdi. Özersay “Kasım’da seçim Anayasa'ya aykırı olduğu gibi, Aralık ayında seçim de Anayasaya aykırıdır ve şimdi tek fark Anayasa'nın oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle çiğneniyor olmasıdır” dedi
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