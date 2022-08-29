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"Yerel seçimler, Kasım ayının son pazar günü yapılacak"

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"Yerel seçimler, Kasım ayının son pazar günü yapılacak"

Başbakan Ünal Üstel BRT1'de yayınlanan ‘Manşet +’ programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Belediyeler Reformu’na yönelik yapılan eleştirilerin, siyaseti yıpratmak adına olduğunu belirten Başbakan Üstel , “Bizim şuandaki hedefimiz bir an önce belediyeleri birleştirerek, halka daha iyi hizmet sunmak ve belediyelerin yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmaktır. Bunu da yapmak için kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerin, Kasım ayının son pazar günü yapılacağını da kaydeden Başbakan Üstel, belediye sayısının 18 olacağına karar verildiğini de anımsattı.

Başbakan Üstel, yasa gücünde kararname yaparak asgari ücretin vergiden muaf tutulması için adım attıklarını da belirterek “insanımıza direk dokunuş yapacak projelere süratle hayata geçirilecek. Yasal düzenlemeler hiç çekinmeden yapılacak. Kamu reformu da bunlardan biridir” dedi.

KIB-TEK ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başbakan Üstel, KIB-TEK’deki yapısal sorunları gidermek için yeni bir yasaya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

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