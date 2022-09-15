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Yerel seçim için 25 Aralık tarihi önerildi

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Yerel seçim için 25 Aralık tarihi önerildi
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Genel Kurul’u Kıbrıs sorunu konusunda bilgilendirmesi gündemiyle 15.20’de toplandı.
Kapalı oturumla gerçekleşecek bilgilendirme öncesi, UBP grubu ile CTP grubunun birlikte sunduğu, Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan “Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti Seçimlerinin 25 Aralık 2022’de yapılmasına ilişkin karar önerisinin Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okundu.
Yerel yönetimlerin yetkilerinin devamının sağlanmasını da içeren öneriye ilişkin ivedilik tezkeresi, oy birliğiyle kabul edildi.
Daha sonra önerinin görüşülmesine olanak sağlanması için Genel Kurul çalışmalarının devam ettiği sırada ilgili komiteye çalışma yetkisi verilmesine ilişkin tezkere de oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
Ardından oturuma 10 dakika ara verildi.  
 
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