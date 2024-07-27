Yeni TC Lefkoşa Büyükelçisi Serim oldu

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde görev değişimi oldu. Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun yerine Yasin Ekrem Serim atanırken, Feyzioğlu, Türkiye'nin yeni Prag Büyükelçisi oldu.

AA'nın haberine göre Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı isimlere yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti.

Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Yasin Ekrem Serim Kimdir?

Yasin Ekrem Serim, 27 Mart 1986 tarihinde İzmit, Kocaeli'de dünyaya geldi.

Yasin Ekrem Serim'in Eğitimi Nedir?

Yasin Ekrem Serim Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi'ni Girne Amerikan Üniversitesi'nde bitirdikten sonra, yüksek lisansı University of Westminster'da Uluslararası İşletme Yönetimi ile yaptı. Harvard Üniversitesi'nde Müzakere ve İletişim Teknikleri Eğitim Programı ve Güneydoğu Avrupa’da Liderlik Programı'nı bitirdi.

Yasin Ekrem Serim Kariyeri

2020 – 14 Ekim 2022: Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü

2018 – 2020: Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü

2016 – 2018: Dışişleri Bakanı Başdanışmanı

2015 – 2016: Başbakan Yardımcısı Danışmanı, Başbakanlık

2014 – 2015: Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Özel Kalem Müdürü

2013 – 2014: Başbakanlık Müsteşarı Özel Kalem Müdürü

2010 – 2012: Danışman, Avrupa Birliği Bakanlığı

Yasin Ekrem Serim, kariyerine Avrupa Birliği Bakanlığı'nda danışman olarak başladı. Ardından, Başbakanlık Müsteşarı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Özel Kalem Müdürü olarak görev aldı. 2015 yılında Başbakan Yardımcısı Danışmanı olarak görev yaparken, 2016-2018 yılları arasında Dışişleri Bakanı Başdanışmanı olarak çalıştı. 2018'de Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü oldu ve 2020'de bu görevine ek olarak Dışişleri Bakanlığı Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü olarak atandı. 14 Ekim 2022 tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcısı, 27 Temmuz 2024'te Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanmıştır.

İngilizce bilen Yasin Ekrem Serim, evli ve 3 çocuk babasıdır.