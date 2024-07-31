Yeni Lefkoşa Büyükelçisi Serim, Korukoğlu'nu ziyaret etti

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu’nu kabul etti.
TC Dışişleri Bakanlığı’nın X hesabındaki paylaşıma göre, görüşmede, bölgesel gelişmeler ve iş birliğimizi geliştirmeye yönelik konular ele alındı.
TC Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim’in, TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne atandığı açıklanmıştı.
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