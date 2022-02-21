banner762
Başıboş köpekler hayvancıyı perişan etti
Başıboş köpekler hayvancıyı perişan etti
20 0
16 0
 
Düellonun kazananı yok
Düellonun kazananı yok
23 0
Polisten ülke genelinde etkili denetimler
Polisten ülke genelinde etkili denetimler
19 0
Çevre yolunda feci kaza
Çevre yolunda feci kaza
235 0
Osman Kasap yıllara meydan okuyor
Osman Kasap yıllara meydan okuyor
259 0
Porsche'den SUV ailesine yeni üye: Macan T
Porsche'den SUV ailesine yeni üye: Macan T
13 0
banner797

Yeni kabine Cumhurbaşkanı Tatar'a sunuldu

banner476

banner714
Yeni kabine Cumhurbaşkanı Tatar'a sunuldu

Başbakan Sucuoğlu UBP-DP-DYP Hükümeti Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.

Yeni hükümet şu isimlerden oluştu:

“Başbakan Faiz Sucuoğlu,
Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren,
Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy,
İçişleri Bakanı Ünal Üstel,
Maliye Bakanı Sunat Atun,
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu,
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz,
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı,
Sağlık Bakanı Ali Pilli,
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.