Yeni hükümet arayışında gizli pazarlıklar iddiası

YDP Başkanı Arıklı’nın, hükümeti bozma tehditlerinden sıkılan UBP'nin, YDP’siz şekilde hükümete devam etmek için HP tarafından dışlanan iki vekil Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers’a teklif götürdüğü iddia edildi. Baybars ve Rogers ise bu iddiaları reddetti



Ünal Üstel Başbakanlığındaki UBP-DP-YDP hükümeti son dönemlerde ciddi şekilde çatırdamaya başladı.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın “Hükümet icraat yapamıyor, icraat yapmama izin vermiyorlar, Bu hükümette yer almamızın bir anlamı yok” şeklindeki beyanatları Ulusal Birlik Partisi’nde büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

Hükümetin büyük kanadı UBP’nin Arıklı’nın sürekli şikâyet eder pozisyonda olması ve ‘ihale takipçiliğine soyunmasından’ dolayı ‘YDP’siz yoluna devam etme’nin yollarını aramaya başladığı öğrenildi.

UBP’DEN HP’NİN ‘İSTENMEYENLERİ’ İLE DİRSEK TEMASI…

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Meclisi’nde 29 sandalyeye sahip hükümetin, 2 vekilli YDP’nin yokluğunda 27 sandalyeye düşmemek için Halkın Partisi tarafından dışlanan iki vekil Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers ile dirsek teması içerisinde olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Ulusal Birlik Partisi’nin Baybars ve Rogers’i ikna etmek için görüşmeler gerçekleştirdikleri ve bu konuda da bazı pürüzler olduğu iddia edildi.

UBP’nin önerdiği formülde bir sonraki genel seçimlerde her iki isme de kontenjan adaylığı önerdiği ileri sürüldü. Hükümete girebilmek için HP’den istifa etmemekte ısrarlı olan Baybars’ın UBP’den bakanlık talebinde bulunduğu fakat UBP’nin buna sıcak bakmadığı da gelen bilgiler arasında.

ROGERS TAMAM, BAYBARS’A VETO…

Ulusal Birlik Partisi vekilleri ve tabanının Jale Refik Rogers’a sıcak baktığı fakat Ayşegül Baybars’ın veto yediği öğrenildi.

İddiaya göre eşi Avukat Emre Kadri’nin aleyhine açılan davaların çözülmesi ve eşinin yargılanmasını önleme kartıyla masaya oturarak bu desteğe sıcak bakan Baybars’a karşı beklemediği bir hamle geldi. UBP’nin önde gelen birçok ismi, İçişleri Bakanlığı döneminde özellikle İskele, Mağusa ve Yeniboğaziçi İmar Planı konusunda UBP’ye karşı ağır ithamlarda bulunan Baybars’a karşı tepkili ve eşinin ismi kara para soruşturmasına karışan Baybars’ın UBP ile bir işbirliği yapmasını istemiyorlar.

YAKIN TEMAS DEVAM EDİYOR…

Öte yandan ulaşan bilgilere göre, HP’li vekillerin evinde yemekler yendiği, toplantılar yapıldığı ve işbirliğinin pekiştirilmesi için UBP ile yakın temasın devam ettiği ileri sürülürken, ayrıca Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da desteğini almak için bu yakınlaşmaya eşi Sibel Tatar’ın da dâhil edildiği iddialar arasında.

UBP’DE FARKLI GÖRÜŞLER VAR…

Bazı UBP’li kaynaklar ise, hükümetin Erhan Arıklı ile yoluna devam etmesi gerektiğini savunarak, Arıklı’nın gönlünün alınması gerektiğini ve hükümetin icraatlarıyla yoluna devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Bir diğer iddiaya göre ise, Arıklı’nın UBP’nin HP’li vekiller ile dirsek temasından haberdar olduğu ve hükümetin bozulacağını anladığı için, “Onlar beni hükümetten göndermedi, ben hükümetten ayrıldım” demek için bu şekilde davrandığı öne sürülüyor.

BAYBARS VE ROGERS İDDİALARI YALANLADI

Öte yandan konuyla ilgili konuşan Ayşegül Baybars, “Ne teklif, ne de kabulümüz var” dedi, “Böyle bir şeyin içinde değiliz. Olmaya da niyetimiz yok” şeklinde konuştu.

Baybars, önceki günkü Meclis Genel Kurulu’nda da hükümet aleyhindeki muhalefet anlayışına yönelik duruşlarını ortaya koyduklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers da "Ortaya konan iddialar hayal ürünüdür" şeklinde konuştu.

Rogers, "Teklif de görüşme de yok" dedi.



