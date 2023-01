“Yeni düzenlemeler, belediyelerin kaynaklarını ve denetimi artıracak”

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Üyesi, UBP Lefkoşa Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan katıldığı bir televizyon programında, UBP Başbakanlığında kurulan hükümetin “Belediye Reformu”nu; belediyelerin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması, verdikleri hizmetlerin etkinliğinin arttırılması ve ihtiyaç duyulan projeleri hayata geçirebilmelerine olanak yaratabilmek amacıyla gerçekleştirdiğine vurgu yaptı.



Başbakan Ünal Üstel’in kararlı tutumu ve koalisyon hükümetini destekleyen milletvekillerinin siyasi iradesi sonucunda belediyelerin birleştirilmesiyle başlayan reform sürecinde, 51/95 sayılı Belediyeler Değişiklik Yasası’nın dün yasallaşmasıyla çok önemli bir ilerleme kaydedildiğine dikkat çeken Ahmet Savaşan, geçen yasa sayesinde belediyelerin mali yapılarının güçlendirileceğini ve idari kapasitelerinin de arttırılacağının altını çizdi. Savaşan yapılan değişiklik ile belediyelere sağlanan kaynakların daha etkin ve halkın yararına kullanılacağına ve ayrıca belediye başkanlarının hesap verme sorumluluklarının da arttırıldığına dikkat çekti.



Değeri her geçen gün daha da iyi anlaşılacak…

Çok uzun yıllardan bu yana köklü değişime ihtiyaç duyulmasına rağmen bir türlü değiştirilemeyen Belediyeler yasasının (51/95), reform sürecinin başlangıcından bu yana yapılan bütün spekülasyonlara ve engelleme girişimlerine rağmen değiştirildiğini anlatan Ahmet Savaşan, “belediyeler reformu UBP Başbakanlığında kurulan hükümetin önemli bir icraatı olmakla birlikte, halkımızın yararı ve belediyelerin sürdürülebilirliği açısından da değeri her geçen gün daha da iyi anlaşılacak çok büyük bir kazanımdır” ifadelerini kullandı.



Yasa katılımcılık anlayışı ile iyi bir noktaya geldi…

Ana muhalefet partisi CTP’nin yasanın 2 maddesine karşı çıkarak, yasanın oy birliği ile geçmesine engel olmasına karşın, UBP’li milletvekilleri yanı sıra, CTP’li komite üyeleri ile diğer partilerin milletvekillerinin komite çalışmalarına önemli katkılar koyduğunu söyleyen Ahmet Savaşan, komite üyelerinin tümünün yaz tatili yapmaksızın düne kadar neredeyse haftanın bütün iş günlerinde çalıştıklarına dikkat çekti. Özverili çalışmalarından ötürü Bakanlıklar ve Belediyeler Birliği’nin temsilcilerine, Belediyelerin Başkanları ile temsilcilerine, sendikalar ile bütün paydaşlara ve meclis çalışanlarına teşekkür eden Ahmet Savaşan, yasanın katılımcılık anlayışı ile iyi bir noktaya geldiğini söyledi.



Havuz sistemi sayesinde belediye gelirleri artacak …

Yeni yasada oluşturulan havuz sayesinde gelirlerin belediyelere adil dağıtılacağını belirten Savaşan, “havuz sistemi sayesinde casinolardan, Ercan Havaalanı’ndan ve ülkeye giren akaryakıttan elde edilen yaklaşık 120 milyon TL 18 belediyeye dağıtılacak (%60 yerinde hizmet veren belediyeye %40 diğer belediyelere nüfusları oranında)” dedi.



Devlet katkıları hem nüfus hem de yüzölçümü üzerinden verilecek…

Yapılan düzenleme ile belediyelere devletin verdiği katkıların sadece nüfus kriteri üzerinden değil yüzölçümü kriteri üzerinden de verileceğini belirten Ahmet Savaşan, katkıların %85 nüfus, %15 de yüzölçümü kriterine bağlandığını söyledi. Belediyelerin bundan böyle katkı paylarını 2011 nüfus sayımı üzerinden değil MAKS sistemi hayata geçene kadar İstatistik Kurumu’nun açıkladığı projeksiyon nüfus üzerinden alacağını anlatan Savaşan, “bu gün itibarı ile 2011 nüfusu yani 282 bin üzerinden katkı alan belediyeler bundan böyle 2021 projeksiyon nüfusu yani 400 bin üzerinden katkı alacak” dedi.



Stratejik Plan zorunluluğu sayesinde kaynaklar rasyonel kullanılacak…

Belediyelere Stratejik Plan ve Program yapma zorunluluğunun da getirildiğinin altını çizen Ahmet Savaşan, bu sayede kaynakların rasyonel kullanılması sağlanacağı gibi performansın da artarak kurumsal kültür ve kimliğin gelişiminin destekleneceğini söyledi.



İstihdam Kotası ile bütçenin %55’i aşılamayacak…

Belediyelerin batmasında en önemli faktör olarak öne çıkan istihdam konusuna da yasanın önemli sınırlamalar getirdiğini anlatan Ahmet Savaşan, yapılan düzenlemeler sayesinde belediyelerin istihdam oranının bütçelerinin yüzde 55’ini aşamayacağını vurguladı.



Belediyelere sosyal konut yapma yetkisi verildi…

Yeni yasa ile belediyelere sosyal konut yapma olanağı da verildiğine dikkat çeken Ahmet Savaşan, caydırıcılık noktasında ise belediyelere suç ve cezalar konusunda ciddi yaptırım yetkisi verildiğini söyledi.



Muhtarlar daha aktif olacak…

Belediyelerin yapmayı planladığı projeler konusunda muhtarların görüşlerini alma zorunluluğu olacağını belirten Ahmet Savaşan, muhtarlara verilen bu hak sayesinde yerinden yönetim ilkesinin güçleneceğine inanç belirtti.



Belediye Başkanları için ayrı bir denetim mekanizması kuruldu…

Yeni yasada Belediye Başkanlık mevki için ayrı bir denetim mekanizması kurulduğunu ve ayrıca belediye meclis üyelerinin de yetkilerinin arttırıldığına işaret eden Savaşan, “bundan böyle belediye başkanlarının bağımsız denetçilere 3 ve 6 aylık mali rapor hazırlatma zorunluluğu olacak. Ayrıca aylık gerçekleşen gelir ve giderleri her ay belediye meclisleri ile, mali raporları da dönemsel olarak içişleri, maliye ve sayıştay ile paylaşıma zorunluluğu bulunacak” dedi.



Belediyeler şirketlere bütçelerinden aktarım yapamayacaklar…

Yasada belediyelerin yan kuruluşları olarak hizmet veren şirketlerle ilgili de önemli düzenlemeler yapıldığını anlatan Ahmet Savaşan, belediyelerin, hissedarı ve/veya ortağı olduğu, döner sermayeli kuruluşlar kurmuş olan veya kurulmuş işletmelerle limited ve kooperatif ortaklıklara katılmış olan şirketlere, kuruluş giderleri ve kuruluş sermaye giderleri hariç belediye bütçesi kalemlerinden aktarma yapamayacaklarını söyledi. Savaşan ayrıca şirketler ve döner sermayelerin de yeni yasa ile sayıştay denetiminde olacağını söyledi.



Sokaklar ve caddeleri belediyeler aydınlatacak…

Yaşanan yetki karmaşasından ötürü bir türlü istenen seviyeye getirilemeyen sokak aydınlatmaları konusuna da yasanın önemli düzenlemeler içerdiğini söyleyen Savaşan, bundan böyle ana yollar, çemberler de dahil, meydan, anıt, cadde ve sokakların, çocuk oyun alanlarının; spor saha ve tesislerinin; park, bahçe ve yeşil alanların; piknik seyir ve gezinti alanlarının bakım onarım, idame hizmetleri ve aydınlatma altyapılarının belediyeler tarafından yapılacağına vurgu yaptı.



Belediyelere toplu taşıma sistemleri kurma yetkisi verildi…

Her belediyenin, belediye sınırları içinde veya belediyeler arasında, ilgili belediyeler veya belediye dışı kuruluşlarla her türlü toplu taşıma sistemleri kurmak ve işletmek maksadıyla ortaklıklar veya kooperatifler kurma veya kurulmuş veya kurulacak ortaklıklara katılma hakkına sahip olacağını anlatan Ahmet Savaşan, yeni yasa ile belediyelerin tümüne kaçak yapı ve inşaatları mühürleme yetkisinin de verildiğini söyledi.



Belediyelerin yetki ve sorumlulukları ile hizmet bedelleri güncellendi…

Çağ dışı kalan belediyelerin yetki ve sorumluluklarının da güncellendiğini anlatan Ahmet Savaşan, belediyelerin halka verdiği hizmetlerle ilgili vergilerin de alt ve üst sınırlarının asgari ücrete endekslendiğini, fiyat belirleme yetkisinin de belediye meclislerine verildiğini belirtti.



Belediye Danışma ve Estetik Kurulu Oluşturulacak…

Yeni yasa ile belediyelerin imarla ilgili görüşlerini aktarabilmesine olanak verildiğini söyleyen Ahmet Savaşan, belediyelerin ülke imar vizyonuna ilişkin görevlerinin daha iyi uygulanması ve genel olarak ülkedeki belediye hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla, her belediyede, Belediye Danışma ve Estetik Kurulu oluşturulacağını söyledi.



Zorunlu hallerde evsel atıkları bakanlık toplatabilecek…

Herhangi bir belediyenin herhangi bir nedenle evsel atıkları toplamaması ve durumun çevre ve halk sağlığını tehlikeye sokacak veya toplumun yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek boyuta ulaşması durumunda İlgili Bakanlık, Belediyeler Birliği ile iş birliği yaparak atıkların bertaraf edilmesini sağlayabileceğini anlatan Ahmet Savaşan, yeni yasa ile belediyelerin atık aktarma istasyonu da oluşturabileceğini söyledi.