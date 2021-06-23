Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Özcafer mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifasını dün Başbakan Saner'e sunan Koral Çağman'ın yerine atanacak yeni bakanın kim olacağı belli olmuş gibi.

Demokrat Parti’de Koral Çağman’ın istifasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na parti Genel Sekreteri Afet Özcafer’in getirileceği DP’ye yakın kaynaklar tarafından doğrulandı.