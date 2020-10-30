Yeni ankete göre Sucuoğlu önde

Gezici Araştırma Şirketi’nin UBP Kurultayına yönelik açıkladığı anketin ardından yeni bir anket daha ortaya çıktı.Net Araştırma Sosyal Kurul tarafından KKTC genelinde, Ulusal Birlik Partisi üyelerine, 20 Ekim -29 Ekim tarihleri arasında 6 ilçede, 8258 kişi içerisinden telefoniyen yapılan anket sonuçlarına göre Faiz Sucuoğlu başkanlık yarışını yüzde 43.4 oy oranıyla önde götürüyor.Ankete göre Hasan Taçoy’un oy oranı yüzde 27.80 olarak görülüyor.Taçoy’u yüzde 11.0 oyla Nazım Çavuşoğlu takip ederken, Ünal Üstel’in oyu yüzde 7.2 olarak görülüyor.Ankete göre Dursuz Oğuz’un oyu ise yüzde 5.80 olarak gösteriliyor.