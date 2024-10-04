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“Yemekte federasyon konuşulmayacak”

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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, BM Genel Sekreteri Guterres'in Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum liderini gayri resmi yemeğe davetine ilişkin, "Açıkça şunu belirttik ki bu yemek, federasyon konusunun hiçbir şekilde tartışılmayacağı bir atmosferde gerçekleştirilecek." dedi

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“Yemekte federasyon konuşulmayacak”
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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 15 Ekim'de Cumhurbaşkanı Tatar ile GKRY liderini New York'ta gayri resmi bir yemeğe davet ettiğini ve Tatar'ın bu yemeğe katılacağını anlattı.

Ertuğruloğlu, "Açıkça şunu belirttik ki bu yemek, federasyon konusunun hiçbir şekilde tartışılmayacağı bir atmosferde gerçekleştirilecek." dedi.

"KKTC'nin mevcudiyeti ve egemenliği asla taviz verebileceğimiz konular değildir" diyen Ertuğruloğlu, bu konudaki hassasiyetlerinin hiç değişmeden sürdüğünü vurguladı.

"Açıkça şunu belirttik ki bu yemek, federasyon konusunun hiçbir şekilde tartışılmayacağı bir atmosferde gerçekleştirilecek" diyen Ertuğruloğlu, federasyon konusunun artık kapanmış bir defter olduğunu ve geçerliliğini yitirdiğini belirtti.

Adada iki ayrı devlet ile iki ayrı halkın bulunduğunu ve herkesin buna göre konuyu ele alması gerektiğini vurgulayan Ertuğruloğlu, Guterres'in yemek davetini reddetmenin doğru olmayacağını, ancak bu davete katılmalarının hiçbir şekilde "bir federasyon müzakeresi" olarak algılanmaması gerektiğinin altını çizdi.

Ertuğruloğlu, KKTC'nin varlığının tanınmasından başka bir yol ve yöntemle herhangi bir anlaşmanın kesinlikle mümkün olmadığını belirtti.

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