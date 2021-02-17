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Yeldener, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığı’na atandı

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Yeldener, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığı’na atandı
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Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener, bu görevinden alınarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığı’na atandı.

Üçlü kararnameyle yapılan görevden alma ve atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığı’na Suat Yeldener; Bakanlık Müdürü görevine Salih Canseç atandı.

Başbakanlık Müsteşarı Yeldener ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bakanlık Müdürü Zerrin Metcooğlu görevlerinden alındı.

Görevden alma ve atamalar bugünden itibaren geçerli oldu.

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