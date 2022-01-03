YDP’nin seçim bütçesi bir milyon TL

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Enver Öztürk’ten alınan bilgiye göre, partinin manifestosunda ekonomi, sağlık ve hukuk konuları hakim.



YDP’nin seçim manifestosunda, hayatın ucuzlatılması ve halkın alım gücünün korunması, kooperatifçiliğin geliştirilmesi, sağlıkta yatak kapasitesi ile uzman personelin artırılması, ilaç ve aşı teminine yönelik adımlar atılması ve adaletin erken tecellisinin sağlanması gibi başlıklar bulunuyor.

Kampanyanın yürütülmesinde yarı profesyonel bir ekiple çalışan YDP’nin seçim bütçesi ise 1 milyon TL. YDP kampanyasında, “Güç Sende” ve “YDP ile İstikrarlı Günlere” sloganlarını kullanacak.



