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YDP’den “helalleşme yemeği”

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YDP, bir müddet önce YDP’den ayrılan kurucu üyelerden Turan Büyükyılmaz ile arkadaşlarının partiye geri dönmesi nedeniyle “helalleşme yemeği” düzenledi

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YDP’den “helalleşme yemeği”
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Girne’de “helalleşme yemeği” düzenledi.
Yemek, bir müddet önce YDP’den ayrılan kurucu üyelerden Turan Büyükyılmaz ile arkadaşlarının partiye geri dönmesi nedeniyle yapıldı.  
Girne Acapulco Otel’de düzenlenen yemekte konuşan YDP Genel Sekreteri Talip Atalay, bu kucaklaşmanın, “yeni bir dönemin başlangıcı” olduğunu ifade ederek, “Artık daha güçlü, daha kararlı ve daha emin adımlarla yeni hedeflere yürüyoruz” dedi.
Turan Büyükyılmaz da, YDP’nin “çocuğu” olduğunu ve başka yerde mutlu olmalarının mümkün olmadığını ifade ederek, “Evimize geri döndük. Hepimiz bu ayrılıktan ders almalıyız” ifadelerin kullandı.
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise, partinin kuruluş dönemlerine değinerek, “Bu ekip Yeni Doğuş Hareketi’ni partiye dönüştüren ekiptir. Çeşitli nedenlerle partiden ayrıldınız ama bu ayrılış fiziki bir ayrılıştı. Ruhunuz, beyniniz bu partide kalmıştı. Bugün fiziken de, ruhen de bu partide tekrar yerinizi alıyorsunuz. Evinize hoş geldiniz” diye konuştu.
Açıklamada, “Helalleşme Yemeği”nin diğer bölgelerde de yapılacak toplantılarla devam edeceği vurgulandı.
 
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