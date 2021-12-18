YDP’de iki istifa daha

YDP Genel Başkan Yardımcısı, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, parti ile bağlarını kopardığını açıkladı

Yeniden Doğuş Partisi’nde yaprak dökümü devam ediyor, istifaların ardı arkası kesilmiyor. YDP Genel Başkan Yardımcısı, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, parti ile bağlarını kopardığını açıkladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Büyükyılmaz’ın paylaşımı şöyle:“Kardeşçe yola çıktık, arkadaşça tamamladık; 2016 yılı itibari ile önce YDH'da müteakiben YDP'nin kurulmasında, milletvekilli ve Bakan olmanız için çok büyük emek verdim. Önce Hocam sonra Başkanım dediğim Erhan ARIKLI yollarımız bugün itibari ile ayrılmıştır. Bir söz vardır siyasette ne ebedi dostluk nede ebedi düşmanlık vardır. Arkadaşça kapılarımız birbirimize açık, siyaseten bir daha bir araya gelmeyecek şekilde yolumuza devam edeceğiz. Yeni ekibiyle kendisine başarılar diliyorum.Not: Partiden istifam söz konusu değildir. Erhan ARIKLI olduğu sürece uzak kalacağım.”Öte yandan YDP’de Kemal Altuncuoğlu da istifasını duyurdu.YDP'de liste sancısı istifa getirdi.‌Esnaf ve Zanatkârlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu, partiden istifa ettiğini duyurdu.Turan BüyükyılmazKemal Altuncuoğlu