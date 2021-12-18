banner762
banner753
Ferrari'den bir
Ferrari'den bir "özel proje" daha
13 0
Gıravatlılar’ın gecesi
Gıravatlılar’ın gecesi
36 0
 
“Memleket elden gitti, dalga mı geçiyorsun?”
“Memleket elden gitti, dalga mı geçiyorsun?”
250 0
MGA ve Koop kazandı
MGA ve Koop kazandı
11 0
Koop Süt’ten bir zam daha
Koop Süt’ten bir zam daha
200 0
Agüero gözyaşlarıyla futbolu bıraktı
Agüero gözyaşlarıyla futbolu bıraktı
14 0
Bunu da gördük!
Bunu da gördük!
85 0
banner661
banner726

YDP’de iki istifa daha

banner476

YDP Genel Başkan Yardımcısı, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, parti ile bağlarını kopardığını açıkladı

banner714
YDP’de iki istifa daha
banner721

Yeniden Doğuş Partisi’nde yaprak dökümü devam ediyor, istifaların ardı arkası kesilmiyor.  YDP Genel Başkan Yardımcısı, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, parti ile bağlarını kopardığını açıkladı.
 Sosyal medya hesabından açıklama yapan Büyükyılmaz’ın paylaşımı şöyle:
“Kardeşçe yola çıktık, arkadaşça tamamladık; 2016 yılı itibari ile önce YDH'da müteakiben YDP'nin kurulmasında, milletvekilli ve Bakan olmanız için çok büyük emek verdim. Önce Hocam sonra Başkanım dediğim Erhan ARIKLI yollarımız bugün itibari ile ayrılmıştır. Bir söz vardır siyasette ne ebedi dostluk nede ebedi düşmanlık vardır. Arkadaşça kapılarımız birbirimize açık, siyaseten bir daha bir araya gelmeyecek şekilde yolumuza devam edeceğiz. Yeni ekibiyle kendisine başarılar diliyorum.
Not: Partiden istifam söz konusu değildir. Erhan ARIKLI olduğu sürece uzak kalacağım.”
KEMAL ALTUNCUOĞLU DA İSTİFA ETTİ
Öte yandan YDP’de Kemal Altuncuoğlu da istifasını duyurdu.
YDP'de liste sancısı istifa getirdi.
‌Esnaf ve Zanatkârlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu, partiden istifa ettiğini duyurdu.



Turan Büyükyılmaz
 



Kemal Altuncuoğlu
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.