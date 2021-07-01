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YDP MYK Zaroğlu'nun istifasını isteyecek

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Dün akşam toplanan YDP MYK’sı “baskın bir seçim” ihtimaline karşı gecikmeksizin sahaya inme kararı alırken, YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun bir an önce partiden istifasının istenmesine karar verdi

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YDP MYK Zaroğlu'nun istifasını isteyecek

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun bir an önce partiden istifasının istenmesine karar verildiğini bildirdi.

YDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, dün akşam toplanan YDP MYK’sı “baskın bir seçim” ihtimaline karşı gecikmeksizin sahaya inme kararı aldı.

Yapılan değerlendirmede, Meclis’teki nisap sorunu ve UBP Kurultayının muhtemel sonuçları ele alındı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda “baskın bir seçimin gündeme gelebileceği göz önünde bulundurularak, ülke çapında örgütlenmenin tamamlanmasına ve sandık görevlilerinin tespit edilmesine” karar verildi.

MYK toplantısında, bir müddet önce Meclis kürsüsünden YDP ile ilgisinin kalmadığını açıklayan Bertan Zaroğlu’nun da partiden bir an evvel istifasının istenmesine, aksi takdirde Parti ve Parti yönetimi hakkında yaptığı söylemler dolayısı ile hakkında disiplin işlemlerinin başlatılmasına karar verildi.

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