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YDP Meclis araştırması isteyecek

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Arıklı "YDP olarak biz, Meclis açılır açılmaz pandemi mücadelesi ve bu mücadelede yapılan harcamaların araştırılması ile ilgili bir Meclis Araştırma Önergesi vereceğiz.  Mesela bakalım gerçekten  birileri bu kitlerle devleti keklemiş mi? Ve yine mesela gereksiz yere  temaslıları falan karantina otellerine  yerleştirerek birilerine menfaat sağlanmış mı...?”

YDP Meclis araştırması isteyecek

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümetin koronavirüsle mücadele kapsamında attığı adımları eleştirdi ve Meclis araştırması isteyeceklerini açıkladı.

“Hükümetimizin pandemi mücadelesinde ciddi hatalar yaptığını üzülerek görmekteyiz” diyen Arıklı, “en önemli yanlışlardan birinin, pozitif vakalarla birlikte temaslıların ve hatta temaslıların temaslılarının da toplanıp karantina otellerine doldurulmaları ve bu kişilerle aradan günler geçmesine rağmen kimsenin ilgilenmemesi” olduğunu kaydetti.

“Dünyanın hiç bir yerinde bırakın temaslının temaslısını,  temaslılar dahi toplanıp  karantina otellerinde hücre cezasına çarptırılmaz” ifadesini kullanan Arıklı “Bu durumda olanlar evlerinde izole kalmaları sağlanır. Hatta semptom göstermeyen pozitif vakıalar bile evlerine gönderilir. Biz de ise hangi akla hizmet bilinmez, temaslılar ve temaslıların temaslıları bile otellere götürülüyor. Bir odaya tıkılıyor. Aradan günler geçtiği halde onları hücrelerinde,  pardon odalarında kimse arayıp sormuyor. Ateşleri bile ölçülmüyor.”dedi.

Arıklı paylaşımını şöyle sürdürdü:

“Ben bizdeki bu test kitlerinin hatalı olduğunu düşünüyorum. Bu kitlerin nerede üretildiğini, kimden, kaç paraya alındığını ve hata verme payının ne olduğu mutlaka kamuoyuna açıklanmalıdır. Düşününki eşleri ile birlikte kalan 2 arkadaşımızın kendileri pozitif, aynı yatakta yattıkları eşleri negatif. Lütfen bunu birisi bilimsel olarak açıklasın. YDP olarak biz, Meclis açılır açılmaz pandemi mücadelesi ve bu mücadelede yapılan harcamaların araştırılması ile ilgili bir Meclis Araştırma Önergesi vereceğiz.  Mesela bakalım gerçekten  birileri bu kitlerle devleti keklemiş mi? Ve yine mesela gereksiz yere  temaslıları falan karantina otellerine  yerleştirerek birilerine menfaat sağlanmış mı...?”

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